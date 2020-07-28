На трассе М6 «Ситроен» сбил парня на электросамокате

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Тяжкие телесные повреждения получил 18-летний парень на электросамокате после того, как его сбил «Ситроен».

По информации Следственного комитета, накануне вечером в Гроднненском районе на 250-м километре трассы М6 Минск — Гродно — граница Беларуси 33-летний мужчина на легковушке совершил наезд.

«Установлено, что молодой человек двигался по проезжей части и не был обозначен световозвращающими элементами. В результате ДТП ему причинены тяжкие телесные повреждения, он доставлен в больницу», — сообщает СК.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
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Тэги: ДТП Город: Гродно

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