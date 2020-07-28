На Партизанском проспекте у грузовика отцепился прицеп с песком и врезался в легковушку

ДТП с участием грузовика МАЗ и легкового автомобиля «Ниссан» случилось днем 28 июля на Партизанском проспекте в Минске.

На перекрестке с улицей Кулешова у МАЗа отцепился прицеп с песчано-гравийной смесью. В результате неконтролируемого движения прицеп столкнулся с двигавшемся в попутном направлении «Ниссаном», а затем наехал на бордюр и опрокинулся.