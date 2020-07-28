На Партизанском проспекте у грузовика отцепился прицеп с песком и врезался в легковушку

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ДТП с участием грузовика МАЗ и легкового автомобиля «Ниссан» случилось днем 28 июля на Партизанском проспекте в Минске.

На перекрестке с улицей Кулешова у МАЗа отцепился прицеп с песчано-гравийной смесью. В результате неконтролируемого движения прицеп столкнулся с двигавшемся в попутном направлении «Ниссаном», а затем наехал на бордюр и опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал. Движение на данном участке проспекта затруднено, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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Тэги: ДТП прицеп Город: Минск

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