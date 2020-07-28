Биржа: рубль серьезно упал на торгах 28 июля

Белорусский рубль серьезно просел ко всем основным иностранным валютам на торгах БВФБ 28 июня.

Свои сегодняшние сессии они завершили на следующих рубежах:

евро — 2,8281 белорусского рубля (+0,0332 пункта);

доллар — 2,4103 белорусского рубля (+0,0214 пункта);

российский рубль — 3,3511 белорусского рубля за 100 российских (+0,012 пункта).

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