Биржа: рубль серьезно упал на торгах 28 июля

/ Экономика
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Белорусский рубль серьезно просел ко всем основным иностранным валютам на торгах БВФБ 28 июня.

Свои сегодняшние сессии они завершили на следующих рубежах:

  • евро — 2,8281 белорусского рубля (+0,0332 пункта);
  • доллар — 2,4103 белорусского рубля (+0,0214 пункта);
  • российский рубль — 3,3511 белорусского рубля за 100 российских (+0,012 пункта).

 

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