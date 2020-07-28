Белорусы продолжают умирать от COVID-19
Новые данные по количеству зараженных коронавирусом в Беларуси сообщил Минздрав.
На 28 июля официально зарегистрировано 67 366 человек (+109 за сутки) с положительным тестом на COVID-19.
Недуг унес жизни 543 человек (+5), которых Минздрав называет «пациентами с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».
На сегодняшний день смогли побороть болезнь 60 669 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 28 июля, в мире выявлено 16 481 230 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции (умерло 654 052 человека).
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