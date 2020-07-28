Брестский облсуд не удовлетворил жалобу группы граждан на невключение их выдвиженца в участковый избирком

Брестский областной суд оставил сегодня без удовлетворения жалобу группы граждан на невключение их выдвиженца в участковую избирательную комиссию на предстоящих президентских выборах.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, группа граждан (14 человек) выдвинула Татьяну Панасюк в состав участковой избирательной комиссии № 32 Ленинского района Бреста.

После того как Панасюк не была включена в избирком, она вместе с выдвигавшими ее гражданами безуспешно оспаривала решение районной администрации в суде Ленинского района.

«11 из подписантов обратились с жалобой в Брестский областной суд. Сегодня суд посчитал, что пропущен срок для подачи жалобы и оставил определение суда Ленинского района без изменения, — сказал правозащитник. — Областной суд не принял во внимание доводы заявителей, что жалоба была подана вовремя. Просто представитель суда сначала зарегистрировал ее в суде Московского района».

Величкин отметил, что Панасюк принимала участие в сборе подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты.

По его мнению, рассмотрение сегодня жалобы в областном суде — еще одно подтверждение того, что в избиркомы включают только тех людей, которые обеспечат очередную победу действующему главе государства.