Брестский облсуд не удовлетворил жалобу группы граждан на невключение их выдвиженца в участковый избирком

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Брестский областной суд оставил сегодня без удовлетворения жалобу группы граждан на невключение их выдвиженца в участковую избирательную комиссию на предстоящих президентских выборах.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, группа граждан (14 человек) выдвинула Татьяну Панасюк в состав участковой избирательной комиссии № 32 Ленинского района Бреста.

После того как Панасюк не была включена в избирком, она вместе с выдвигавшими ее гражданами безуспешно оспаривала решение районной администрации в суде Ленинского района.

«11 из подписантов обратились с жалобой в Брестский областной суд. Сегодня суд посчитал, что пропущен срок для подачи жалобы и оставил определение суда Ленинского района без изменения, — сказал правозащитник. — Областной суд не принял во внимание доводы заявителей, что жалоба была подана вовремя. Просто представитель суда сначала зарегистрировал ее в суде Московского района».

Величкин отметил, что Панасюк принимала участие в сборе подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты.

По его мнению, рассмотрение сегодня жалобы в областном суде — еще одно подтверждение того, что в избиркомы включают только тех людей, которые обеспечат очередную победу действующему главе государства.

Правозащитный сайт spring96.org сообщает, что на решения об образовании избирательных комиссий на Брестчине было подано 67 жалоб. Отказано в удовлетворении 63 заявителям, четыре жалобы оставлены без рассмотрения. Такие сведения приводит на своем сайте Центральная избирательная комиссия.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Владимир Величкин Татьяна Панасюк Город: Брест

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