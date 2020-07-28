Светлана Тихановская хочет выступить 3 августа в парламенте

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28 июля кандидат в президенты Светлана Тихановская направила в Совет Республики, Палату представителей, ЦИК, Белтелерадиокомпанию обращение с просьбой выступить 3 августа на заседании внеочередной сессии Национального собрания.

Напомним, 3 августа в Овальном зале Александр Лукашенко обратится к парламенту и народу с ежегодным посланием.

Свое обращение с просьбой о выступлении Тихановская объясняет тем, что согласно статье 74 Избирательного кодекса все кандидаты в президенты с момента их регистрации имеют равное право выступать на предвыборных и иных собраниях, совещаниях, в том числе по государственному телевидению.

Сюжет: Послание президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 послание-2020 Персона: Светлана Тихановская Александр Лукашенко

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