В Кремле рассказали о выборах в Беларуси
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва не вмешивается в президентские выборы в Беларуси.
Он подчеркнул, что подобную позицию Кремль будет занимать и в дальнейшем.
Вместе с тем Песков заметил, что для России важны сами взаимоотношения с Беларусью, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, пишет
Что же касается фаворитов президентской гонки, то, подчеркнул представитель Кремля, в РФ ценят тех, кто «является сторонниками дальнейшего углубления наших союзных отношений».
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