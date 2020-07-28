В Кремле рассказали о выборах в Беларуси

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва не вмешивается в президентские выборы в Беларуси.

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Он подчеркнул, что подобную позицию Кремль будет занимать и в дальнейшем.

Вместе с тем Песков заметил, что для России важны сами взаимоотношения с Беларусью, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, пишет mk.ru .

Что же касается фаворитов президентской гонки, то, подчеркнул представитель Кремля, в РФ ценят тех, кто «является сторонниками дальнейшего углубления наших союзных отношений».

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