В Кремле рассказали о выборах в Беларуси

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По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва не вмешивается в президентские выборы в Беларуси.

Фото pixabay.com

Он подчеркнул, что подобную позицию Кремль будет занимать и в дальнейшем.

Вместе с тем Песков заметил, что для России важны сами взаимоотношения с Беларусью, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, пишет mk.ru.

Что же касается фаворитов президентской гонки, то, подчеркнул представитель Кремля, в РФ ценят тех, кто «является сторонниками дальнейшего углубления наших союзных отношений».

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Беларусь-Россия Персона: Дмитрий Песков

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