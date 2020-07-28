Минэнерго Украины выступает против импорта электроэнергии из Беларуси

Министерство энергетики Украины категорически против импорта электроэнергии из Беларуси.

Фото mpe.kmu.gov.ua

Как заявила во время брифинга исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец, в 2020—2021 годах Украина не видит необходимости в импорте электроэнергии.

По словам Буславец, правительство Украины поддержало инициативу Минэнерго, согласно которой будет установлен запрет на импорт электрической энергии из России и Беларуси.

«Мы взяли курс на европейскую интеграцию, а именно — на полную техническую синхронизацию с европейскими энергетическими системами… Для выполнения планов нам нужно в 2022 году в течение недели провести соответствующее тестирование, на время которого необходимо отсоединиться от энергосистем России и Беларуси», — сказала Буславец.