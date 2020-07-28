«Для этой категории граждан передачи запрещены». В ИВС отказались передать вещи Дмитрию Полиенко

В столичном изоляторе временного содержания, где отбывает очередные 15 суток активист анархистского движения Дмитрий Полиенко, 28 июля отказались принять для него передачу.

Дмитрий Полиенко в суде.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитный сайт palitviazni.info, Полиенко задержали 27 июля в УВД Первомайского района Минска, куда он пришел, чтобы отметиться, поскольку отбывает наказание в виде «домашней химии». Полиенко задержали спустя два дня после того, как он вышел на свободу. При этом активисту не разрешили взять с собой принесенные им вещи. 28 июля Анастасия Полиенко пыталась передать мужу в ИВС передачу, но ее не приняли. «Принесла в изолятор временного содержания передачу, но дежурный не принял ее, с кем-то посоветовался, а затем сообщил, что для такой категории граждан передачи запрещены, — цитируют правозащитники жену Полиенко. — Интересно, к какой особой категории относится Дмитрий?»

Основания, по которым отказано в передаче, ей не разъяснили.

«Адвокат, которой я объяснила ситуацию, сказала, что администрация ИВС поступает незаконно, и она впервые слышит о запретах для некоторых категорий граждан. Да и сами сутки за несоблюдение режима «домашней химии» незаконны, так как за первое нарушение выносят предупреждение, а не арестовывают», — отметила Анастасия Полиенко.

Она напомнила, что, когда супруг отбывал предыдущее наказание, он проводил шестидневную сухую голодовку. «На шестой день уже сознание терял, его нашатырным спиртом откачивали, — сообщила Полиенко. — Предупредили, что под принуждением будут вливать воду и ставить капельницы, но скорую не вызовут. До этого в ИВС один активист также находился на сухой голодовке. Его отвезли в больницу, а оттуда парень сбежал. Поэтому сейчас в больницу уже никого не везут».

Анастасия Полиенко отметила, что Дмитрий ожидал нового ареста, поэтому пошел в милицию уже с вещами. «Как известно, никаких вещей с собой ему не разрешили взять, и это, как мне кажется, была заранее спланированная акция. Решили полностью изолировать Дмитрия, таким образом оказывать на него давление. Полагаю, что сейчас он находится в карцере», — сказала она.

Позже, по информации правозащитников, в Первомайском РУВД жене Полиенко пояснили, что заключенный отбывает наказание в штрафном изоляторе, где нельзя иметь никаких личных вещей.

Дмитрий Полиенко 25 июля вышел на свободу из столичного центра изоляции правонарушителей. 8 июля суд Первомайского района Минска арестовал его на 15 суток за участие «в несанкционированном массовом мероприятии». Причиной привлечения к ответственности стала фотография с кастрюлей, которую он выложил в социальных сетях. Свидетель — сотрудник Первомайского РУВД — якобы увидел пост на странице Полиенко с призывом к участию во флешмобе.

25 октября 2019 года Мингорсуд признал Полиенко виновным в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК) и приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. По амнистии 2019 года наказание сокращено на год. Полиенко также назначили принудительное лечение от алкоголизма. 14 февраля этого года Верховный суд оставил приговор в силе.