У здания КГБ в Минске задержаны журналисты

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Днем 28 июля у здания КГБ в Минске задержаны журналисты.

Известно, что задержана корреспондент TUT.by, которая успела сообщить об этом в редакцию. Нет связи с журналистами БелаПАН Захаром Щербаковым и Сергеем Сацюком.

Как сообщает TUT.by, журналистов везут в РУВД для поверки служебных удостоверений. В РУВД какого района будет проводиться проверка, пока неизвестно.

Накануне координатор штаба Бабарико Мария Колесникова сообщила, что в 16:00 планирует прийти в КГБ, чтобы подать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико под личное поручительство.

Штаб Бабарико также просил выступить поручителями всех неравнодушных белорусов.
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Тэги: задержания журналистов КГБ Персона: Мария Колесникова Виктор Бабарико Сергей Сацюк Захар Щербаков Город: Минск

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