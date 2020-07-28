Днем 28 июля у здания КГБ в Минске задержаны журналисты.

Известно, что задержана корреспондент TUT.by, которая успела сообщить об этом в редакцию. Нет связи с журналистами БелаПАН Захаром Щербаковым и Сергеем Сацюком.

Как сообщает TUT.by , журналистов везут в РУВД для поверки служебных удостоверений. В РУВД какого района будет проводиться проверка, пока неизвестно.

Накануне координатор штаба Бабарико Мария Колесникова сообщила, что в 16:00 планирует прийти в КГБ, чтобы подать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико под личное поручительство.

Штаб Бабарико также просил выступить поручителями всех неравнодушных белорусов.