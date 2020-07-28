Видеофакт. На улице Горецкого в Минске фонтанирует «гейзер»
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На столичной улице Горецкого из-под земли хлещет мощный фонтан воды. Аварию на водной коммуникации пытаются ликвидировать специалисты предприятия «Минскводоканал».
Как сообщили агентству
Отметим, что это уже второй за месяц случай прорыва водных коммуникаций на улице Горецкого. Первый инцидент, когда была повреждена труба с горячей водой, случился 7 июля. Тогда аварию оперативно устранили работники УП «Минсккоммунтеплосети».