Видеофакт. На улице Горецкого в Минске фонтанирует «гейзер»

На столичной улице Горецкого из-под земли хлещет мощный фонтан воды. Аварию на водной коммуникации пытаются ликвидировать специалисты предприятия «Минскводоканал».

Фото: скриншот видео.

Как сообщили агентству «Минск-Новости» , при выполнении работ строительной организацией поврежден водовод диаметром 900 мм. Сейчас идет локализация повреждения, в ближайшее время авария будет устранена.

Отметим, что это уже второй за месяц случай прорыва водных коммуникаций на улице Горецкого. Первый инцидент, когда была повреждена труба с горячей водой, случился 7 июля. Тогда аварию оперативно устранили работники УП «Минсккоммунтеплосети».