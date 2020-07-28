Видеофакт. На улице Горецкого в Минске фонтанирует «гейзер»

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На столичной улице Горецкого из-под земли хлещет мощный фонтан воды. Аварию на водной коммуникации пытаются ликвидировать специалисты предприятия «Минскводоканал».

Фото: скриншот видео.

Как сообщили агентству «Минск-Новости», при выполнении работ строительной организацией поврежден водовод диаметром 900 мм. Сейчас идет локализация повреждения, в ближайшее время авария будет устранена.

Отметим, что это уже второй за месяц случай прорыва водных коммуникаций на улице Горецкого. Первый инцидент, когда была повреждена труба с горячей водой, случился 7 июля. Тогда аварию оперативно устранили работники УП «Минсккоммунтеплосети».
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Тэги: Минскводоканал авария Город: Минск

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