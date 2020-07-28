«Пандемия продолжает ускоряться». ВОЗ назвала коронавирус внесезонным заболеванием
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис опровергла предположения о сезонном характере нового коронавируса.
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Представитель ВОЗ призвала не терять бдительность и не ориентироваться на гипотетические «волны» заболеваемости. При этом она не исключила возможности «сравнять вирус с землей».
«Это будет одна большая волна. Она будет немного усиливаться и ослабевать», — пояснила она.
По последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило 16,3 млн человек, более 650 тыс. скончались. В организации констатировали, что за последние полтора месяца в мире вдвое выросло количество случаев коронавирусной болезни и пандемия «продолжает ускоряться».