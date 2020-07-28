В Сенненском районе задержана увлекавшаяся поджогами пенсионерка

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Поздней июльской ночью в деревне Самсоны Сенненского района случился пожар — в одной из усадеб полностью сгорели две хозяйственные постройки, чудом не пострадал жилой дом. По мнению правоохранителей, пламя возникло совсем не случайно.

Фото: УВД Витебского облисполкома.

Как сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома, оказалось, что за случившимся стоит 66-летняя пенсионерка. Если раньше женщина попадала в поле зрения милиции из-за проблем с алкоголем, то теперь ее подозревают в поджоге.

Как рассказала задержанная, ночью она пришла к чужому дому с прилегающими к нему постройками, разложила несколько газет и подожгла их. При этом мотивов своих действий пенсионерка пояснить не смогла. 

На счастье хозяев, которых в ту ночь не было дома, жилое помещение огонь повредил лишь незначительно.

Оперативники Сенненского РОВД выяснили, что на счету «последовательницы Герострата» еще один подобный эпизод, который произошел в конце мая этого года — тогда огнем был почти полностью уничтожен дачный дом.

В отношении поджигательницы возбуждено уголовное дело.
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Тэги: поджог пенсионерка Город: Сенно Витебск

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