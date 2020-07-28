В Добруше женщина родила ребенка прямо в машине такси

О необычной поездке водитель Александр рассказывает с волнением. За пять лет работы службы такси «Даниэль» это первый случай, когда пассажиру пришлось оказывать первую помощь и принимать для этого экстренные меры, сообщает газета «Добрушскi край» .

Фото: vdobrushe.by.

«Заказ на машину поступил из агрогородка Жгунь, — восстанавливает водитель события понедельника 27 июля. — Женщина сообщила, что ей нужно ехать в добрушскую поликлинику к врачу на осмотр. В разговоре пожаловалась на боли в области живота».

Когда к машине подошла молодая женщина, водитель понял, что она — на большом сроке беременности.

В пути пассажирке становилось все хуже, она попросила ехать быстрее. Похоже, у женщины начались стремительные роды. Такси, двигавшемуся с включенной аварийной сигнализацией, другие автомобили уступали дорогу, за что Александр им признателен. Обошлось без происшествий. На поданный таксистом сигнал у приемного отделения больницы уже спешили медработники, которые решили принимать роды у пассажирки прямо в машине.

Александр искренне переживал за исход, стоя рядом с автомобилем. Говорит, было такое чувство, что это происходит с кем-то из близких ему людей. Даже время появления ребенка на свет запомнил: 12 часов 7 минут. Осталось узнать, как назовут мальчика его родители. В любом случае судьба пассажирки и рожденного в нестандартной ситуации ее сынишки будет интересовать работников такси «Даниэль» и в дальнейшем.