Сидевший в полночь на дороге пьяный незнакомец набросился на пытавшегося объехать его водителя

В Ленинский РОВД Могилева обратился 28-летний могилевчанин — он рассказал, что его избил не известный ему молодой человек. Инцидент произошел около полуночи возле одного из домов по улице Бялыницкого-Бирули.

Фото: infocar.ua

Как сообщает управление внутренних дел Могилевского облисполкома, сотрудники уголовного розыска Ленинского РОВД, выехавшие на место происшествия, выяснили обстоятельства случившегося, а также личность вероятного агрессора.

Им оказался 18-летний нигде не работающий, ранее уже судимый за хулиганство местный житель. Будучи в подпитии, он шел по улице с компанией приятелей, а потом вышел на проезжую часть и сел на середину дороги. Парень кричал оскорбления в адрес водителя автомобиля, который пытался объехать его на дороге. Когда последний вышел из автомобиля, чтобы выяснить, почему незнакомец сидит на проезжей части, мешая движению транспорта, молодой человек поднялся и ударил водителя ногой.

В отношении фигуранта случившегося возбуждено уголовное дело, следователи готовятся вынести правовую оценку.