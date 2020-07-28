Канопацкая: перемены назрели в Беларуси — и я готова к их осуществлению

«Беларусь — это суверенное государство. Это фундаментально и незыблемо, это заложено в основном законе нашей страны — Конституции», — заявила кандидат в президенты Анна Канопацкая 28 июля во время своего второго выступления эфире телеканала «Беларусь 1».

Свое выступление Канопацкая начала на белорусском языке, но затем продолжила говорить по-русски для того, чтобы ее послание «было правильно понято во всем русскоговорящем пространстве».

Как подчеркнула кандидат, президент Беларуси «должен не только выражать и решительно отстаивать национальные интересы своего народа и государства, но и быть готовым, если понадобится, отдать всего себя ради их осуществления».

По словам Канопацкой, в нынешней непростой ситуации нестабильности важно научиться адекватно принимать и максимально эффективно справляться с экономическими и социальными вызовами, не потеряв при этом самое ценное — суверенитет страны.

«Здесь, конечно, не обойтись без перемен как на уровне каждого человека, так и государства в целом, — подчеркнула Канопацкая. — Перемены назрели в Беларуси, назрели давно. Перемены в сознании, в коммуникациях, принципах управления, экономике, финансах, культуре, других отраслях. Я готова к осуществлению этих перемен. Каждому из нас приходилось в своей жизни переживать время перемен. Вы помните, что самое важное было для вас тогда? Хочу думать, что для вас так же, как и для меня, в такое время важно было найти точку опоры, благодаря которой перемены не столь болезненны и страшны. Для перемен в Беларуси такая точка опоры есть. Это — граждане нашей страны!»

По словам Канопацкой, белорусы очень разные, но все хотят одного и того же — быть счастливыми, быть свободными, быть уверенными в завтрашнем дне, быть радостными и здоровыми.

«И для этого у нас есть все необходимое — наша страна прекрасна и привлекательна своим выгодным месторасположением, уникальной природой, образованными, трудолюбивыми и интеллектуальными людьми, — отметила она. — Мы просто обязаны жить, а не выживать как это сейчас происходит в проблемных регионах, к которым можно смело отнести большую часть страны. Но не стоит думать, что результат таких перемен в одночасье превратит нашу страну в новую Швейцарию, Австрию или Сингапур. У меня нет волшебной палочки, и я не имею права обещать вам лучшей жизни уже завтра. Это невозможно и будет неправдой. И не верьте никому, кто будет обещать вам светлое будущее на следующий день после его избрания президентом!»

Канопацкая подчеркнула, что путь перемен требует от всех «высокого профессионализма, терпения, сплоченности, отдачи, веры в себя и свои силы». «Вспомните, какой была Польша в 90-х, когда выбрала путь реформирования экономики! И какой Польша стала сейчас. Для результата потребовалось не год, не два, а десятилетие. Мы должны быть готовы идти таким путем! — сказала кандидат в президенты. — Моя опора в реализации программы реформ — это вы, дорогие соотечественники! Я хочу осуществить реформирование нашей Беларуси вместе с вами, осуществить мирно и эволюционно. Я вижу, как с каждым днем растет гражданская активность общества, как происходит консолидация и сплочение людей вокруг идеи необходимости перемен. Эту энергию нельзя потерять».