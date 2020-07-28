Возле здания КГБ в Минске задержаны люди, пришедшие подать ходатайства об изменении меры пресечения Бабарико

Возле здания Комитета госбезопасности в Минске 28 июля задержаны семь человек, стоявших в очереди для подачи ходатайства об изменении меры пресечения Виктору Бабарико, который содержится в СИЗО КГБ, передает БелаПАН .

Здание КГБ Беларуси. Фото: amazonaws.com

Как сообщалось ранее, ходатайство об изменении Бабарико меры пресечения с содержания под стражей на личное поручительство сегодня в КГБ подали представители его штаба Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков.

Затем такие же ходатайства начали подавать другие граждане, выстроившиеся в очередь. Сотрудники правоохранительных органов стали предупреждать их о незаконности проведения несанкционированного мероприятия.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org со ссылкой на различные СМИ, около 16.40 семь человек были задержаны. Задерживали не только тех, кто хотел подать заявление, но и посетителей расположенного рядом кафе.

«Известно, что задержан Константин Костян. Он понес ходатайство об изменении меры пресечения для Виктора Бабарико. Он зашел в здание КГБ в 14.20, но по состоянию на 17.10 его так и не выпустили. Его ждала девушка, но через час ей сказали уходить. На ее аргумент, что она ждет, ей сказали: «Кто вам сказал, что их выпустят?» — отмечается в сообщении.

Незадолго до подачи ходатайства Колесниковой были задержаны собравшиеся возле здания КГБ журналисты. В числе задержанных были корреспондент БелаПАН Захар Щербаков и видеооператор Сергей Сацюк. По их сведениям, были задержаны не меньше девяти журналистов, в том числе представители портала tut.by, телеканала «Белсат», агентств ТАСС и Reuters. На нескольких микроавтобусах всех отвезли в УВД Заводского района Минска, откуда отпустили спустя полчаса после проверки документов.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, еще трое задержанных журналистов — Анастасия Каханович, Максим Горченок и Татьяна Капитонова — пока находятся в Центральном РУВД Минска.