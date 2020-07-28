Онлайн-проект «Голос»: на сайте зарегистрировалось полмиллиона человек

Полмиллиона человек зарегистрировалось к вечеру 28 июля на сайте онлайн-проекта «Голос» по защите голосов избирателей.

О старте проекта было объявлено 23 июля в Борисове на агитационном митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской.

На сайте проекта belarus2020.org подчеркивается, что он «не заменяет собой голосование и не является экзит-полом. Избиратели сами сообщают о своем выборе». «Мы хотим убедиться в честном подсчете голосов и использовать для этого технологии. Кто бы ни победил, мы хотим, чтобы это было честно», — отмечают разработчики.

Избирателям предложен пошаговый план действий: «Переходите в чат с ботом в Telegram или Viber и выбирайте, как будете голосовать. Бот предложит выбрать ваш участок. В день голосования сделайте фото бюллетеня с выбором и отправьте в чат с ботом (это можно сделать и после 9 августа). Система подсчитает результаты по каждому участку. Они будут опубликованы после официальных результатов выборов. Каждый сможет пересчитать голоса по любому участку. Чтобы отправить фото бюллетеня, необходимы Viber или Telegram, привязанные к номеру белорусского оператора. Переходите сейчас».

«Мы хотим получить объективную информацию о самом важном событии в стране — выборах президента. Мы хотим дать каждому возможность пересчитать голоса по фото на каждом участке. Мы хотим убедиться в честном подсчете голосов и использовать для этого технологии. Кто бы ни победил, мы хотим, чтобы это было честно», — заявляют разработчики проекта «Голос».

Они также отмечают, что «голоса за всех кандидатов будут опубликованы, и любой сможет их пересчитать».

Подчеркивается, что эта система «законна и безопасна», так как не требует от избирателя сообщать паспортные данные — только номер телефона и фото бюллетеня. «Мы шифруем данные. Тайна голосования не нарушается», — говорится на сайте проекта.

Предложения онлайн-платформы «Голос» были разработаны по итогам IT-форума, прошедшего в Минске в минувшие выходные. Заявки на участие в нем подали около 400 человек — программисты, дизайнеры, маркетологи, участники различных инициатив и просто неравнодушные люди. Форум длился 21 час.

«Это не последние выборы, — отмечали организаторы IT-форума, — так что все наши наработки помогут в проведении дистанционных выборов в будущем. Ведь мы создадим инструменты, которые в комплексе будут решать проблемы безопасности для здоровья участников избирательного процесса, его стоимости, скорости и легитимности. Пандемия показала необходимость реформ традиционного института выборов. Если мы сможем построить онлайн-подсчет голосов в Беларуси, то наше решение будет применимо и за ее пределами».

Согласно последним данным ЦИК, в Беларуси 6.844.932 гражданина, имеющих право голоса. Таким образом, на онлайн-платформе «Голос» пока зарегистрировалось 7,3% избирателей.