Начинаются финальные испытания немецко-американской вакцины от коронавируса
Разработчики немецко-американской вакцины от коронавируса сообщили, что получили разрешение на финальные испытания.
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«Сегодня мы начинаем последние стадии нашего глобального исследования, которое будет охватывать до 30 000 участников», — заявил исполнительный директор Biontech Угур Шахин.
Если результат испытаний будет положительным, вакцину Pfizer-Biontech могут подать на утверждение в регуляторные органы в октябре 2020 года.
Напомним, Великобритания уже заказала 30 млн доз будущей вакцины BioNtech/Pfizer.
Также 20 июля обнародовали результаты исследование вакцины против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом. Сообщается, что она выглядит безопасной и тренирует иммунную систему.