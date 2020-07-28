Начинаются финальные испытания немецко-американской вакцины от коронавируса

Разработчики немецко-американской вакцины от коронавируса сообщили, что получили разрешение на финальные испытания.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DW, немецкая компания Biontech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили, что начинают вторую и третью стадии клинических испытаний вакцины BNT162b2, получив необходимые разрешения от регуляторов.

«Сегодня мы начинаем последние стадии нашего глобального исследования, которое будет охватывать до 30 000 участников», — заявил исполнительный директор Biontech Угур Шахин.

Если результат испытаний будет положительным, вакцину Pfizer-Biontech могут подать на утверждение в регуляторные органы в октябре 2020 года.

Напомним, Великобритания уже заказала 30 млн доз будущей вакцины BioNtech/Pfizer.

Также 20 июля обнародовали результаты исследование вакцины против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом. Сообщается, что она выглядит безопасной и тренирует иммунную систему.