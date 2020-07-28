COVID-19: IT-компания EPAM разработала для Минздрава систему мониторинга и анализа эпидемситуации

IT-компания EPAM разработала и безвозмездно передала Министерству здравоохранения автоматизированную систему мониторинга и анализа ситуации с COVID-19.

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БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Минздрава, система создана в рамках совместных социальных проектов, с учетом пожеланий специалистов ведомства. Она будет использована в больницах, поликлиниках, лабораториях, центрах гигиены и эпидемиологии и других организациях, заинтересованных в санитарно-эпидемиологическом мониторинге. В министерстве подчеркнули, что основанная на передовых цифровых решениях программа «станет частью новой системы контроля за эпидемиологической обстановкой в стране». Как сообщаетсо ссылкой на пресс-службу Минздрава, система создана в рамках совместных социальных проектов, с учетом пожеланий специалистов ведомства. Она будет использована в больницах, поликлиниках, лабораториях, центрах гигиены и эпидемиологии и других организациях, заинтересованных в санитарно-эпидемиологическом мониторинге. В министерстве подчеркнули, что основанная на передовых цифровых решениях программа «станет частью новой системы контроля за эпидемиологической обстановкой в стране».

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, программа позволяет повысить оперативность обмена данными и обеспечивает полноту и прозрачность информации, получаемой из организаций здравоохранения. Автоматизация процесса сокращает количество бумажной работы и помогает улучшить процессы в организациях, связанные с обработкой поступающей информации.

Собирая в единый реестр данные по каждому пациенту с подтвержденным диагнозом, а также по контактам первого и второго уровня с момента первого обследования и до момента снятия с наблюдения, система позволяет специалистам существенно ускорить анализ показателей заболеваемости, отметил глава Минздрава. «Например, в случае перевода пациента из одного медицинского учреждения в другое, изменения тактики ведения пациента, обнаружения новых симптомов все данные будут собраны в данной программе и проанализированы в сравнении с данными других пациентов, — сказал он. — Руководствуясь полученной информацией, специалисты смогут наблюдать за динамикой каждого отдельного пациента или группы пациентов, делать долгосрочные прогнозы и принимать решения на основании больших данных. Программа собирает данные не только в режиме реального времени, но и за прошедший период, что позволяет увидеть полноту картины и спрогнозировать варианты действий в случае второй волны распространения вируса».

Караник отметил, что работа по созданию этой программы велась с целью ускорения проведения эпидемиологических исследований. Он поблагодарил компанию EPAМ за оперативную разработку и сообщил, что программа будет использоваться для анализа информации, полученной с февраля этого года, а также в процессе подготовки к возможной второй волне.

«Наибольшая ценность данной программы в ее универсальности — мы также планируем использовать эту программу не только для анализа COVID-19, но и всех социально значимых инфекций. Надеемся, что эта программа станет неотъемлемой частью нашего электронного здравоохранения», — заключил Караник.

В Минздраве подчеркнули, что уже начинается процесс тестирования системы и обучения сотрудников, а специалисты компании-разработчика окажут содействие в решении проблем, возникших в процессе тестирования.

Сведения, полученные в ходе мониторинга и анализа, составляют врачебную тайну и находятся в защищенном контуре Республиканского центра обработки данных, добавили в министерстве.

По данным Минздрава, на 28 июля количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 67.366 (+115 за последние сутки), скончалось 543 человека (+5).