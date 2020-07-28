Правозащитники: возле КГБ в Минске было задержано около 50 человек

В Минске, возле Комитета госбезопасности и в самом здании, 28 июля было задержано более 50 человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Фото: Сергей Сацюк / БелаПАН.

Это люди, которые пришли подать ходатайство об изменении меры пресечения для Виктора и Эдуарда Бабарико, а также журналисты, намеревавшиеся осветить это событие.

Как сообщалось ранее, ходатайство об изменении Бабарико меры пресечения с содержания под стражей на личное поручительство сегодня в КГБ подали представители его штаба Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков.

Затем такие же ходатайства начали подавать другие граждане, выстроившиеся в очередь. Сотрудники правоохранительных органов стали предупреждать их о незаконности проведения несанкционированного мероприятия.

По данным правозащитников, задержание осуществляли сотрудники ОМОНа, людей увезли в УВД Ленинского, Октябрьского и Московского районов столицы. Почти всех освободили без составления протоколов. Правозащитникам известно о двух административных протоколах.

Незадолго до подачи ходатайства Колесниковой были задержаны собравшиеся возле здания КГБ журналисты. В числе задержанных были корреспондент БелаПАН Захар Щербаков и видеооператор Сергей Сацюк. По их сведениям, были задержаны не меньше девяти журналистов, в том числе представители портала tut.by, телеканала «Белсат», агентств ТАСС и Reuters. На нескольких микроавтобусах всех отвезли в УВД Заводского района Минска, откуда отпустили спустя полчаса после проверки документов.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, около здания КГБ было задержано 13 представителей СМИ. Всех отпустили без составления протоколов.