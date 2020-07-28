«Это наши голоса и это МЫ выбираем президента». Выпускники Лицея БГУ обратились к согражданам

Выпускники Лицея БГУ разных лет выступили с открытым обращением в поддержку честных выборов.

Фото: 100ct.by

Авторы обращения подчеркивают, что выпускникам Лицея БГУ, как и всем гражданам страны, небезразлична ee судьба: «Лицей БГУ, можно сказать, ровесник независимой Беларуси. Как организация системы образования, Лицей придерживается принципа нейтралитета в вопросах политики, религии и национальностей, закладывая общечеловеческие моральные ценности и воспитывая лицеистов в духе свободомыслия, братства и взаимоуважения».

«Именно поэтому мы, выпускники Лицея всех поколений, сочли неприемлемым молча наблюдать за событиями, затрагивающими конституционные права и будущее каждого из нас. Мы выступаем с открытым обращением ко всем нашим согражданам, включая тех, кто занимает посты в системе государственной власти.

Администрация Лицея БГУ не имеет никакого отношения к нашей инициативе. А выпускникам других школ, гимназий и лицеев Беларуси, которые разделяют нашу точку зрения и хотят высказаться, предлагаем последовать нашему примеру.

Мы любим Беларусь и уважаем людей, которые в ней живут.

Мы живем в этой стране или неразрывно с ней связаны и хотим, чтобы в ней жили наши дети, уверенно глядя в будущее. Мы хотим, чтобы они гордились Беларусью, в которой им предстоит жить».

Авторы обращения ссылаются на статьи 3 и 38 Конституции страны, из которых вытекает, что никто не имеет права помешать проведению честных выборов.

«На деле же мы видим, что избирательная кампания превратилась в жестокую и неприемлемую борьбу с инакомыслием. Самые сильные альтернативные претенденты на пост президента сняты с дистанции на старте. Независимые кандидаты не прошли в участковые избирательные комиссии. На участки ограничен и доступ наблюдателей. Тех, кто выходит на мирные акции протеста или просто оказались рядом с ними, хватают на улицах, бросают в автозаки и сажают на сутки.

Но! События последних месяцев окончательно убедили нас в том, что от нас, от гражданского общества, в этой жизни зависит гораздо больше, чем мы привыкли думать. Порознь мы просто люди, а вместе — народ Беларуси.

Народ, который определяет, как будет развиваться наша страна. Народ, который контролирует действия нанятых им чиновников, а не наоборот. Ведь именно за счет бюджета, сформированного нашими и вашими отчислениями в виде налогов, пошлин и прочих сборов, содержатся госорганы, в том числе госаппарат, органы внутренних дел, госбезопасности, прокуратуры, судебной власти, обеспечивается проведение выборов и референдумов.

Мы считаем, что каждый из нас может и должен сделать все от него зависящее для того, чтобы финал выборов прошел честно, права избирателей и всех претендентов на пост президента не нарушались, а подсчет голосов велся справедливо и прозрачно в комиссиях всех уровней.

Потому что это наши голоса и это МЫ выбираем президента».

Бывшие лицеисты обратились к членам избирательных комиссий: «Ничего не бойтесь. Не идите на сделку с совестью. Можно обмануть другого человека. Даже много других людей. Но как обмануть самого себя? Общество изменилось и пристально следит за вашими действиями. Эта избирательная кампания доказывает: честность каждого из вас имеет принципиальное значение для страны.

Среди вас много учителей, медработников, госслужащих, работников и руководителей госпредприятий. Считая голоса, вы стоите на страже интересов всех избирателей Беларуси.

От каждого из вас зависит, поверит ли в этот раз народ результатам голосования. Расхожая формула «не важно, как проголосовали, — важно, как подсчитали» абсолютно противозаконна. Участие в фальсификациях является уголовным преступлением (стст. 191-192 УК РБ).

Но важнее всего то, что фальсификации лишают всех нас права голоса, лишают белорусов права определять свое будущее».

Авторы документа обращаются и к сотрудникам правоохранительных органов: «Ваша главная задача — «защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь» (так говорится в Законе «Об органах внутренних дел»). Всех граждан, а не одного гражданина или группы граждан с их личной точкой зрения на происходящие в стране процессы.

Вспомните об этом, когда будете стоять перед выбором. Вспомните каждого из нас, своих соседей и своих друзей: это они (а не ведомые мифическими зарубежными кукловодами лица) мирно выходят на улицы по всей Беларуси, чтобы вместе выразить свое мнение. Будьте прежде всего людьми в форме, которым бы мы доверяли и которыми хотели бы гордиться. Ловите и задерживайте настоящих преступников и провокаторов, становясь на защиту своих мирно настроенных сограждан, даже если вы не согласны с их точкой зрения».

«Выбор есть всегда.

А у нас должны быть выборы.

Ведь порознь мы просто люди, а вместе — народ Беларуси.

С уважением и надеждой,

Выпускники Лицея БГУ».