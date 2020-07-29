Активный атмосферный фронт накрыл Беларусь — объявлено штормовое предупреждение

В среду, 29 июля, с запада Европы на территорию Беларуси переместится активный атмосферный фронт.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы. Местами ожидаются ливни, в некоторых регионах выпадет град.

Ветер южный, с переходом на западный умеренный (при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с).

Температура воздуха в регионах:

Брест +24..+26°C (вероятность осадков 80-90%, гроза);

Витебск +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, местами ливни);

Гомель +29..+31°C (вероятность осадков 70-80%);

Гродно +26..+28°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);

Могилев +26..+28°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, местами ливни, град);

Минск +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, гроза).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Во время грозы спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.

При порывистом ветре они советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).