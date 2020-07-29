Активный атмосферный фронт накрыл Беларусь — объявлено штормовое предупреждение
В среду, 29 июля, с запада Европы на территорию Беларуси переместится активный атмосферный фронт.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы. Местами ожидаются ливни, в некоторых регионах выпадет град.
Ветер южный, с переходом на западный умеренный (при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с).
Температура воздуха в регионах:
- Брест +24..+26°C (вероятность осадков 80-90%, гроза);
- Витебск +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, местами ливни);
- Гомель +29..+31°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гродно +26..+28°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);
- Могилев +26..+28°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, местами ливни, град);
- Минск +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, гроза).
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Во время грозы спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
При порывистом ветре они советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Только самые важные новости в наших каналах в