Активный атмосферный фронт накрыл Беларусь — объявлено штормовое предупреждение

/ Общество
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В среду, 29 июля, с запада Европы на территорию Беларуси переместится активный атмосферный фронт.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы. Местами ожидаются ливни, в некоторых регионах выпадет град.

Ветер южный, с переходом на западный умеренный (при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +24..+26°C (вероятность осадков 80-90%, гроза);
  • Витебск +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, местами ливни);
  • Гомель +29..+31°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гродно +26..+28°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);
  • Могилев +26..+28°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, местами ливни, град);
  • Минск +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, гроза).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Во время грозы спасатели рекомендуют:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не бегайте.

При порывистом ветре они  советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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Тэги: погода

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