Нефть марки Brent вновь растет

Эталонные марки нефти торгуются утром в среду, 29 июля, разнопланово.

По данным электронных торгов на 07:30 по минскому времени, они находятся на следующих позициях:

Brent — 43,64 доллара за баррель (+0,07%);

WTI — 41,02 доллара за баррель (-0,05%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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