Нефть марки Brent вновь растет

/ Экономика
Просмотров: 209

Эталонные марки нефти торгуются утром в среду, 29 июля, разнопланово.

По данным электронных торгов на 07:30 по минскому времени, они находятся на следующих позициях:

  • Brent — 43,64 доллара за баррель (+0,07%);
  • WTI — 41,02 доллара за баррель (-0,05%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

Читайте дальше:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: нефть мирровые цены на нефть

Другие материалы на эту тему:

«У нас госрезерв лежит больше 20 лет». Лукашенко поручил запастись нефтью впрок

«У нас госрезерв лежит больше 20 лет». Лукашенко поручил запастись нефтью впрок

Зачем Беларусь платит 60 тысяч долларов американскому лоббисту

Зачем Беларусь платит 60 тысяч долларов американскому лоббисту

Россия может лишить Беларусь 10 млрд долларов

Россия может лишить Беларусь 10 млрд долларов

Налоговый маневр в России ударит по белорусским НПЗ

Налоговый маневр в России ударит по белорусским НПЗ