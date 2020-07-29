Нефть марки Brent вновь растет
Эталонные марки нефти торгуются утром в среду, 29 июля, разнопланово.
По данным электронных торгов на 07:30 по минскому времени, они находятся на следующих позициях:
- Brent — 43,64 доллара за баррель (+0,07%);
- WTI — 41,02 доллара за баррель (-0,05%).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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