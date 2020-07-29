Правозащитники: в Мозыре срывают агитационные плакаты за Тихановскую

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По информации кампании «Правозащитники за свободные выборы», в Мозыре неизвестные срывают агитационные плакаты за Светлану Тихановскую.

Как сообщается, один из таких случаев попал на видео. На опубликованном ролике видно, как к стенду с плакатами кандидата рядом с рынком «Славянский» подходит мужчина в черной майке и синих джинсах, приехавший на автомобиле красного цвета, и срывает плакат за Тихановскую.

Члены команды Тихановской планируют обратиться к правоохранительным органам, чтобы они провели проверку по факту повреждения агитациных материалов за кандидата в президенты Беларуси, разоблачили и привлекли к ответственности виновных.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская

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