«Трогательно, смешно, загадочно, но никакой интриги». Ученый-социолог высказалась об экзитполе БРСМ
Старший аналитик Центра европейской трансформации, кандидат социологических наук Оксана Шелест считает смешным намерения БРСМ провести в день выборов национальный экзитпол.
«То, что для освящения результатов "выборов" exit pollом животворящим в стране не нашлось ни одного социолога, и амбразуру придется закрывать БРСМовцам, это трогательно, — написала эксперт на
По словам Шелест, молодежная лаборатория, «созданная при БРСМ, зарегистрированная при БКМО, в состав которой входят безымянные "компетентные специалисты: социологи, политологи, научные консультанты" – это загадочно».
Она сравнивает это с ЭКООМ, «о котором никто не знает, куда он пропадает, когда выборы заканчиваются, и откуда возникает в начале следующей избирательной кампании».
«Зато никакой интриги с результатами exit pollа, они снова будут "достаточно близки к результатам голосования"», — резюмировала ученый-социолог.