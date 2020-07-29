«Трогательно, смешно, загадочно, но никакой интриги». Ученый-социолог высказалась об экзитполе БРСМ

Старший аналитик Центра европейской трансформации, кандидат социологических наук Оксана Шелест считает смешным намерения БРСМ провести в день выборов национальный экзитпол.

Фото со страницы Оксаны Шелест в соцсети

«То, что для освящения результатов "выборов" exit pollом животворящим в стране не нашлось ни одного социолога, и амбразуру придется закрывать БРСМовцам, это трогательно, — написала эксперт на своей странице в соцсети. — Человек, который рассказывает, что у них "разработана и апробирована опросная сеть – это смешно».

По словам Шелест, молодежная лаборатория, «созданная при БРСМ, зарегистрированная при БКМО, в состав которой входят безымянные "компетентные специалисты: социологи, политологи, научные консультанты" – это загадочно».

Она сравнивает это с ЭКООМ, «о котором никто не знает, куда он пропадает, когда выборы заканчиваются, и откуда возникает в начале следующей избирательной кампании».

«Зато никакой интриги с результатами exit pollа, они снова будут "достаточно близки к результатам голосования"», — резюмировала ученый-социолог.