Литва хочет большей вовлеченности ЕС в проблематику строящейся БелАЭС

/ Беларусь-ЕС
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Литва стремится к еще большей вовлеченности Евросоюза в проблематику строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), которая в ближайшее время может быть запущена, заявил советник президента Ярослав Неверович.

«Президент уже обсуждал это с председателем Совета ЕС. Сейчас мы призываем еще активнее участвовать в этом политическом процессе, к политической оценке того, что происходит», – сказал Неверович, как пишет DELFI, в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он отметил, что достигнутое вовлечение Еврокомиссии «на техническом уровне» является важным шагом в обеспечении безопасности станции, которая строится рядом с литовской столицей, однако необходимо еще большее внимание Евросоюза к этой АЭС.

«Есть стремление вовлечь в процесс председателя Совета руководителей, обеспечить политическую оценку. В качестве результата мы, вероятно, должны получить решения по участию ЕС в оценке того, является ли этот проект безопасным, соответствуют ли вносимые изменения требованиям, которые были выдвинуты. Иными словами, поиск других практических решений, которые бы улучшили ситуацию с безопасностью. (...) Вовлечение всего ЕС в решение проблем этой большой беды», – пояснил советник президента.

По его словам, Литва также обращает внимание ЕС на политические процессы, происходящие в Беларуси в связи с приближением президентских выборов в этой стране.

«Наша позиция однозначна, что выборы должны быть демократическими, власть должна прекратить преследования конкурентов на выборах, а БелАЭС не может быть запущена до тех пор, пока не реализованы требования ядерной безопасности. Иначе сложно было бы говорить о нормальных отношениях и о сотрудничестве с Беларусью», – обобщил Я. Неверович.

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Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Ярослав Неверович

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