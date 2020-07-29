Уже более 16,7 млн человек заразились коронавирусом
По свежим данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусная инфекция обнаружена уже у 16 737 842 человек.
Больше всего случаев выявлено:
- США — 4 351 997;
- Бразилия — 2 483 191;
- Индия — 1 531 669;
- Россия — 822 06;
- ЮАР — 459 761.
Недуг унес жизни 660 383 человек. Странами-«лидерами» по этому показателю являются:
- США — 149 256;
- Бразилия — 88 539;
- Великобритания — 45 963;
- Мексика — 44 876;
- Италия — 35 123.
В Беларуси по официальным данным Минздрава на 28 июля, зарегистрировано 67 366 человек с положительным тестом на COVID-19 (умерли 543 человека).
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