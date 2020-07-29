Уже более 16,7 млн человек заразились коронавирусом

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По свежим данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусная инфекция обнаружена уже у 16 737 842 человек.

Больше всего случаев выявлено:

  1. США — 4 351 997;
  2. Бразилия — 2 483 191;
  3. Индия — 1 531 669;
  4. Россия — 822 06;
  5. ЮАР — 459 761.

Недуг унес жизни 660 383 человек. Странами-«лидерами» по этому показателю являются:

  1. США — 149 256;
  2. Бразилия — 88 539;
  3. Великобритания — 45 963;
  4. Мексика — 44 876;
  5. Италия — 35 123.

В Беларуси  по официальным данным Минздрава на 28 июля, зарегистрировано 67 366 человек с положительным тестом на COVID-19 (умерли 543 человека).

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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