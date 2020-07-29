Уже более 16,7 млн человек заразились коронавирусом

По свежим данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусная инфекция обнаружена уже у 16 737 842 человек.

Больше всего случаев выявлено:

США — 4 351 997; Бразилия — 2 483 191; Индия — 1 531 669; Россия — 822 06; ЮАР — 459 761.

Недуг унес жизни 660 383 человек. Странами-«лидерами» по этому показателю являются:

США — 149 256; Бразилия — 88 539; Великобритания — 45 963; Мексика — 44 876; Италия — 35 123.

В Беларуси по официальным данным Минздрава на 28 июля, зарегистрировано 67 366 человек с положительным тестом на COVID-19 (умерли 543 человека).

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