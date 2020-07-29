На Смоленщине задержали фуру из Беларуси с санкционкой

В Краснинском районе была остановлена фура из Беларуси с овощами и фруктами неизвестного происхождения.

Фото Смоленской таможни

Как сообщается, грузовик перевозил 20 тонн брокколи, сельдерея, фенхеля, лука-порея и нектаринов.

«Товаросопроводительные документы и документы, подтверждающие фитосанитарную безопасность овощей и фруктов, а также прохождение пограничного фитосанитарного контроля отсутствовали», — сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Смоленской таможни Дмитрий Васюков.

Как выяснилось в ходе разбирательства, на автомобиле были закреплены подложные номера (настоящие знаки нашли в кабине, там же находился и комплект сопроводительных документов на внутреннюю перевозку овощей и фруктов из Смоленска в Великие Луки).