На Смоленщине задержали фуру из Беларуси с санкционкой

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В Краснинском районе была остановлена фура из Беларуси с овощами и фруктами неизвестного происхождения.

Фото Смоленской таможни

Как сообщается, грузовик перевозил 20 тонн брокколи, сельдерея, фенхеля, лука-порея и нектаринов.

«Товаросопроводительные документы и документы, подтверждающие фитосанитарную безопасность овощей и фруктов, а также прохождение пограничного фитосанитарного контроля отсутствовали», — сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Смоленской таможни Дмитрий Васюков.

Как выяснилось в ходе разбирательства, на автомобиле были закреплены подложные номера (настоящие знаки нашли в кабине, там же находился и комплект сопроводительных документов на внутреннюю перевозку овощей и фруктов из Смоленска в Великие Луки).

Автомобиль с грузом таможенники передали сотрудникам Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям для дополнительной проверки, пишет smolgazeta.ru.
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Тэги: санкционка Беларусь-Россия-граница Город: Смоленск

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