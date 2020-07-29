Amnesty International призвала освободить узника совести Дмитрия Полиенко

Международная правозащитная организация Amnesty International (штаб-квартира в Лондоне) призывает немедленно и безоговорочно освободить активиста анархистского движения, узника совести Дмитрия Полиенко.

Фото из архива

«Административное преследование, в том числе административный арест Дмитрия Полиенко, являются формой преследования активиста — одного из многих, кто подвергся вопиющим нарушениям прав человека в преддверии президентских выборов в республике. Новые санкции в отношении Полиенко — это продолжение политики притеснения активиста, с которыми он неоднократно сталкивался исключительно за реализацию своих прав человека», — говорится в заявлении Amnesty International, опубликованном на сайте организации.

Международные правозащитники настаивают: белорусские власти должны немедленно и безоговорочно освободить Дмитрия Полиенко и всех тех, кто подвергся преследованиям в рамках эскалации политики подавления прав человека в Беларуси. «Власти должны обеспечить полное соблюдение прав на свободу мирных собраний и выражения мнений в соответствии с международными обязательствами Беларуси в области прав человека», — подчеркивают в Amnesty International.

Полиенко задержали 27 июля в УВД Первомайского района Минска, куда он пришел, чтобы отметиться, поскольку отбывает наказание в виде «домашней химии». Активиста задержали спустя два дня после того, как он вышел на свободу. При этом ему не разрешили взять с собой принесенные вещи. 28 июля Анастасия Полиенко пыталась передать мужу в ИВС передачу, но ее не приняли. Позже, по информации правозащитников, в Первомайском РУВД жене Полиенко пояснили, что заключенный отбывает наказание в штрафном изоляторе, где нельзя иметь никаких личных вещей.

Дмитрий Полиенко 25 июля вышел на свободу из столичного центра изоляции правонарушителей. 8 июля суд Первомайского района Минска арестовал его на 15 суток за участие «в несанкционированном массовом мероприятии». Причиной привлечения к ответственности стала фотография с кастрюлей, которую он выложил в социальных сетях. Свидетель — сотрудник Первомайского РУВД — якобы увидел пост на странице Полиенко с призывом к участию во флешмобе.

25 октября 2019 года Мингорсуд признал Полиенко виновным в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК) и приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. По амнистии 2019 года наказание сокращено на год. Полиенко также назначили принудительное лечение от алкоголизма. 14 февраля этого года Верховный суд оставил приговор в силе.