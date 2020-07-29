Адвокат: люди, пришедшие в КГБ дать личное поручительство за Бабарико — герои, никто не имел права их увозить

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Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский прокомментировал события 28 июля у здания КГБ.

Задержание журналистов у здания КГБ

«Выйдя из СИЗО [в этот день защите удалось встретиться с экс-главой «Белгазпромбанка], мы узнали, что на входе и внутри здания КГБ задерживали людей, которые пришли подать ходатайства о готовности лично поручиться за Виктора Бабарико», — написал адвокат на своей странице в соцсети.

По его словам, это обращения, которые подаются для изменения меры пресечения. Они предусмотрены законодательством.

Таким образом, делает он вывод, «в здании государственного органа и непосредственно рядом с ним в рамках рабочего времени этого государственного органа задерживали порядочных людей, пришедших подать законное обращение в этот государственный орган с законной целью. Их задерживали и увозили в автозаках».

Лаевский подчеркнул, что «произошло задержание граждан в связи с реализацией законного права и совершением процессуального действия».

Он обратился к задержанным, назвав их героями: «Вы круче всех. Вы действовали законно. Никто не имел права никуда вас увозить. Спасибо вам за мужество. Это всё не зря».

 

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Тэги: произвольные задержания КГБ дело Белгазпромбанка Персона: Дмитрий Лаевский Виктор Бабарико Город: Минск

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