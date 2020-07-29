Адвокат: люди, пришедшие в КГБ дать личное поручительство за Бабарико — герои, никто не имел права их увозить
Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский прокомментировал события 28 июля у здания КГБ.
«Выйдя из СИЗО [в этот день защите удалось встретиться с экс-главой «Белгазпромбанка], мы узнали, что на входе и внутри здания КГБ
По его словам, это обращения, которые подаются для изменения меры пресечения. Они предусмотрены законодательством.
Таким образом, делает он вывод, «в здании государственного органа и непосредственно рядом с ним в рамках рабочего времени этого государственного органа задерживали порядочных людей, пришедших подать законное обращение в этот государственный орган с законной целью. Их задерживали и увозили в автозаках».
Лаевский подчеркнул, что «произошло задержание граждан в связи с реализацией законного права и совершением процессуального действия».
Он обратился к задержанным, назвав их героями: «Вы круче всех. Вы действовали законно. Никто не имел права никуда вас увозить. Спасибо вам за мужество. Это всё не зря».
Читайте также:
- Мирные белорусы вышли на улицы. Против них бросили ОМОН и тихарей
- ООН призвала власти Беларуси гарантировать соблюдение права граждан на мирные демонстрации
- Правозащитники: за два дня в Беларуси были задержаны не менее 420 человек
Только самые важные новости в наших каналах в