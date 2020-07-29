Избиркомы зарегистрировали рекордное количество национальных наблюдателей

Избирательные комиссии аккредитовали 45.430 национальных наблюдателей на президентских выборах, свидетельствуют обновленные данные на сайте Центризбиркома.

Это абсолютный рекорд президентских избирательных кампаний в стране. В 2001 году было 21.887 национальных наблюдателей, в 2006-м — 32.996, в 2010-м — 39.619, в 2015-м — 43.572 (данные за 1994 год в архивном разделе сайта ЦИК отсутствуют).

За последнюю неделю количество аккредитованных наблюдателей увеличилось на 2.574.

Больше всего национальных наблюдателей зарегистрировали участковые избиркомы — 44.452 (+2.576 за неделю). Районные комиссии аккредитовали 697 наблюдателей (-13), районные комиссии в городах — 193 (+8), областные — 42 (+1), городские (в городах областного подчинения) — 24 (0), Минская городская избирательная комиссия — 13 (+1), Центризбирком — 9 (+1).

32.121 национальный наблюдатель, или 70,7%, представляют общественные объединения (+935), в подавляющем большинстве провластные. Из них профессиональными союзами, входящими в Федерацию профсоюзов Беларуси, выдвинуто 9.069 человек (+290), Белорусским республиканским союзом молодежи — 6.127 (+108), РОО «Белая Русь» — 5.223 (+62), Белорусским общественным объединением ветеранов — 3.917 (+262), Белорусским союзом женщин — 3.800 (+95), Белорусским фондом мира — 1.709 (+77), Белорусским Хельсинкским комитетом — 106 (+54), общественным объединением «БНФ «Адраджэньне» — 6 (+4), движением «За Свободу» — 3 (+3). Иные общественные объединения представляют 2.161 человек (+105).

От политических партий избиркомы аккредитовали 2.424 национальных наблюдателя (+351), также в основном провластных. У Коммунистической партии 1.163 представителя (+145), у Республиканской партии труда и справедливости — 725 (+55), Либерально-демократической партии — 224 (+104), Белорусской аграрной партии — 107 (0), Социал-демократической партии народного согласия — 90 (+27), Белорусской социально-спортивной партии — 62 (0), Республиканской партии — 21 (0), Объединенной гражданской партии — 14 (+13), Белорусской патриотической партии — 8 (0), Партии БНФ — 5 (+3), Белорусской партии «Зеленые» — 2 (+1), Белорусской социал-демократической партии (Грамада) — 2 (+2), Консервативно-христианской партии — БНФ — 1 (+1).

8.452 гражданина стали наблюдателями путем подачи соответствующего заявления от своего имени (+1.105), 2.433 аккредитовано от трудовых коллективов (+263).

22 июля Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов приняла постановление, согласно которому количество наблюдателей на избирательных участках в основной день голосования на выборах президента (9 августа) не должно превышать пяти, в дни досрочного (4-8 августа) — трех.

Предложение об ограничении количества наблюдателей внесла председатель комиссии Лидия Ермошина, пояснив необходимость таких мер эпидемиологической ситуацией и заботой о безопасности членов избиркомов.

«Дело в том, что если мы проанализируем практику проведения прежних избирательных кампаний, то у нас зачастую оказывается, что наблюдателей больше, чем членов участковых избирательных комиссий, — сказала она. — Эти наблюдатели зачастую навязывают и стиль поведения, и действия членам участковых избирательных комиссий. Я уже не говорю, что могут быть и угрозы физической опасности».

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявило, что не будет наблюдать за президентскими выборами в Беларуси из-за позднего приглашения.

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