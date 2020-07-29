«Белавиа» возобновляет рейсы в две европейские столицы

Авиакомпания «Белавиа» сообщила о возобновлении рейсов в две европейские столицы.

Как отмечает национальный авиаперевозчик, ежедневное выполнение рейсов в Варшаву возобновляется с 29 июля.

С 1 августа можно будет улететь из Минска в Таллинн. С 1 по 15 августа рейсы будут выполняться два раза в неделю (вторник/суббота). В дальнейшем планируется увеличение количества рейсов. Время в пути — 1:15.

Авиакомпания также отмечает, что в настоящее время въезд в Эстонию разрешен гражданам и жителям этой страны, пассажирам, въезжающим в эту страну транзитом, а также студентам.

Выполнение рейсов в эти города было прервано весной нынешнего года из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас «Белавиа» обращает внимание, что перед полетом следует ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.