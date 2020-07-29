ГАИ готовит спецакцию

/ Общество
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Госавтоинспекция проведет в ближайшее время республиканское спецмероприятие.

Как сообщается, под пристальным вниманием окажутся нарушители скоростных режимов.

В ГАИ объяснили, что нарушений, связанных с выбором скорости движения, два вида:

  • водитель превышает установленный на участке дороги скоростной режим;
  • водитель из разрешенного диапазона скоростей выбирает большую, чем та, которая соответствует конкретной дорожной ситуации.

По официальной информации за январь-июнь основной причиной 138 ДТП, в которых пострадали люди, стало именно лихачество водителей.

В этой связи 31 июля Госавтоинспекция проведет по всей стране единый день безопасности дорожного движения «Выбирай безопасную скорость!».

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

 

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Тэги: ГАИ

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