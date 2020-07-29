Велокарнавал «Viva Ровар!» в этом году не состоится

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Международный велокарнавал «Viva Ровар!» и Минская международная велосипедная неделя переносятся на 2021 год.

«Viva Ровар!» должен был состояться еще 16 мая, затем был перенесен на август, однако ситуация с организацией массовых мероприятий все еще не является благоприятной.

«В следующем году мы реализуем все наши смелые идеи, а также представим новые для велокарнавала форматы. Также мы планируем провести все мероприятия Минской международной велосипедной недели в еще более масштабном формате: спортивные состязания, конкурс «Веломисс» и многое другое», — прокомментировал директор велосипедного клуба «Минск» Алексей Иванов.

Конкретные даты и программа будут анонсированы дополнительно.

Международный велокарнавал «Viva Ровар!» проводится в Минске с 2015 года. В 2020 году ожидалось порядка 30 000 участников и гостей.
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Тэги: велофестиваль Viva Ровар велодвижение Персона: Алексей Иванов Город: Минск

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