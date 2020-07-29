БЕЛТА: под Минском задержано 32 боевика иностранной ЧВК

В ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании.

Об этом сообщило государственное информационное агентство БЕЛТА.

Сообщение опубликовано в 12:39 и состоится из одного абзаца и приписки «Будет дополнено».

Другие государственные источники об этой новости не сообщают, либо сообщают со ссылкой на БЕЛТА.

Силовые ведомства отмалчиваются — ни у МВД, ни у Следственного комитета комментариев нет. Телефон пресс-секретаря КГБ недоступен.

Об иностранных боевиках, которые могут быть задействованы в организации массовых беспорядков в Беларуси, на днях говорил Александр Лукашенко, посещая бригаду спецназа в Марьиной Горке.

«На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — говорил Лукашенко.