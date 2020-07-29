Правозащитники: фигурантами «дела 14 июля» проходят не менее 13 человек

Фигурантами уголовных дел, возбужденных по итогам событий 14 июля в Минске, являются как минимум 13 человек.

СИЗО №1 / Фото носит иллюстративный характер

Как отмечает spring96.org , дела возбуждены по ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел), ст. 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) и ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса.

По информации ликвидированного властями правозащитного центра «Весна», 27 июля в рамках дел по ст. 364 и по ч. 1 ст. 342 УК задержан Илья Турков, сейчас он находится в минском центре изоляции правонарушителей (ЦИП). Предварительно, сообщают правозащитники, по этим же статьям, но неясно когда, был задержан Евгений Калиновский.

Утром 29 июля в Минске в рамках дела по ч. 1 ст. 342 УК задержали Илью Френя, его увезли в Следственный комитет. В статусе подозреваемого по этой же статье проходит Спартак Сиренко, который в понедельник вышел на свободу после 10-суточного ареста за участие в несанкционированном мероприятии и неповиновение требованиям милиции.

«После 12-суточного ареста из ЦИП не вышел на свободу Глеб Готовко. 26 июля, в воскресенье, у него дома прошел обыск. Он подозревается по двум статьям Уголовного кодекса — по ч. 1 ст. 342 и по ст. 364», — говорится в сообщении правозащитников.

Кроме упомянутых людей, по информации правозащитников, в рамках этих дел фигурируют Антон Шумов, Антон Воловик (оба по ч. 1 ст. 342 и ст. 364 УК), Владислав Устин (ст. 364), Владимир Хомичков (ст. 342), а также четыре человека, имена которых неизвестны.

Правозащитники подчеркивают, что обвинения им пока не предъявлены, поэтому «информация об инкриминируемых статьях — предварительная».

20 июля корреспондента вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву допросили в управлении Следственного комитета по Минску в качестве свидетеля по делу, возбужденному по ст. 342 УК по итогам событий 14 июля. Журналистка сообщила БелаПАН, что, как ей сказала следователь, в рамках этого дела всего планируется опросить более 450 человек.

Вечером 14 июля в Минске и других городах страны прошли стихийные акции протеста против решения Центризбиркома отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. По данным правозащитников, было задержано не менее 360 человек. Как минимум 75 из них впоследствии выпустили, в том числе большую часть журналистов.

Среди задержанных в тот день оказалась и Екатерина Андреева. Сотрудники милиции в штатском задержали ее недалеко от Белгосцирка, несмотря на то что на журналистке была жилетка с надписью «Пресса». В отношении Андреевой составили протокол по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий), однако дата суда не назначена.

15 июля пресс-служба СК сообщила о возбуждении дела по фактам «организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел» (ст. 342 УК). Было заявлено о задержании четверых подозреваемых.

«В ходе изучения видеоматериалов, предоставленных сотрудниками милиции, следователями выявлены неоднократные факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, которым в результате противоправных действий были причинены травмы различной степени тяжести. Некоторые из них продолжают находиться на излечении в учреждении здравоохранения», — говорилось в сообщении СК.

По данным фактам управлением СК по Минску возбуждены еще два дела — по ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст. 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. «Задержаны четверо мужчин, с их участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Правоохранители продолжают устанавливать иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений», — отмечалось в сообщении.

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