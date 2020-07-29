В четверг Беларусь ожидает сильный ветер

В ближайшие сутки погоду в Беларуси будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, ночью по юго-востоку, днем местами по стране пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Ветер западный порывистый, днем сильный порывистый.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности.

При порывистом ветре они советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).