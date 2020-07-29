В четверг Беларусь ожидает сильный ветер
В ближайшие сутки погоду в Беларуси будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, ночью по юго-востоку, днем местами по стране пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы.
Ветер западный порывистый, днем сильный порывистый.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности.
При порывистом ветре они советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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