В четверг Беларусь ожидает сильный ветер

/ Общество
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В ближайшие сутки погоду в Беларуси будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, ночью по юго-востоку, днем местами по стране пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Ветер западный порывистый, днем сильный порывистый.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности.

При порывистом ветре они  советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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Тэги: погода сильный ветер

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