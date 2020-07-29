НАТО перебросило в Литву бронетехнику и пехоту

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Французы доставили военную технику и на этой неделе завершили комплектацию своей роты в батальоне НАТО в Рукле.

Примерно 300 военных из Франции, а также их танки Leclerc и 14 боевых машин пехоты будут служить в Литве до конца года, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на Kas vyksta Kaune.

Как отмечается, первые военные прибыли в Руклу в начале июля, позже сюда на самолетах и поездах доставили военную технику.

Всего в контингенте пять танков Leclerc и 14 БМП VBCI.

Всего в батальоне НАТО в Литве более 1200 военных.
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Тэги: НАТО Литва

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