Правозащитники сообщают о вероятном задержании лидера незарегистрированного «Молодого фронта»

Оппозиционные активисты братья Урбановичи днем 29 июля, вероятно, были задержаны в родительском доме в Логойском районе, сообщает правозащитный сайт «Весна».

Около полудня правозащитники со ссылкой на активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова сообщили, что сотрудники милиции и люди в штатском оцепили дом, в котором находился лидер не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Денис Урбанович и его братья Максим и Артем.

Позже Денис Урбанович сообщил по телефону журналистам, что они с братьями «сидят в осаде», силовики «просят выйти на разговор», поскольку в отношении них «якобы начато некое уголовное дело». Дверь милиционерам Урбановичи не открывали.

Около 14:20 в телеграм-канале «Менск Малады Фронт» появилось сообщение о том, что телефоны Дениса и Максима Урбановичей недоступны, но до этого они успели передать, что «отцовский дом начали оцеплять уже непосредственно», а также, что «в общей сложности присутствовало четыре микроавтобуса с силовиками». Сообщается, что в некоторых из них Денис смог распознать людей в штатском, которые снимали активистов «Молодого фронта» на видеокамеру во время «куропатской стражи» у въезда на территорию открытого около Куропат ресторана «Поедем поедим».