Мингорсовет увеличил финансирование на благоустройство заказника «Лебяжий»
Депутаты Мингорсовета приняли решение об изменении объемов финансирования в области охраны окружающей среды по объектам капитального строительства.
На 18-й внеочередной сессии депутаты рассмотрели вопрос об изменении решения Минского городского Совета депутатов № 287, сообщает агентство
«На благоустройство республиканского заказника "Лебяжий" дополнительно выделяется 8,5 тыс. рублей для проведения проектных работ. Общий объем финансирования составит 58,5 тыс. рублей, — пояснил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий. — При этом уменьшается на 21 495 рублей и устанавливается в размере 101 504 рубля финансирование для объекта "Благоустройство озелененной территории в границах ул. Кижеватова — Южная магистраль, прилегающей к реке Лошица, с обустройством мест для рекреации, туризма и создание экологической тропы" в связи с уточнением фактически затраченных средств на выполнение проектных работ».
Также в связи с уточнением стоимости работ по итогам проведенных тендеров на 1 млн рублей уменьшилось финансирование комплекса мероприятий по обращению с грунтом, зараженным семенами инвазивных растений, на территории ЖК «Минск Мир». Общий объем необходимых для этих работ средств составит 1,5 млн рублей.