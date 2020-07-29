Мингорсовет увеличил финансирование на благоустройство заказника «Лебяжий»

Депутаты Мингорсовета приняли решение об изменении объемов финансирования в области охраны окружающей среды по объектам капитального строительства.

На 18-й внеочередной сессии депутаты рассмотрели вопрос об изменении решения Минского городского Совета депутатов № 287, сообщает агентство «Минск-Новости» . В соответствии с Инвестиционной программой Минска на 2020 год в области охраны окружающей среды изменяются объемы финансирования по трем объектам капитального строительства.

«На благоустройство республиканского заказника "Лебяжий" дополнительно выделяется 8,5 тыс. рублей для проведения проектных работ. Общий объем финансирования составит 58,5 тыс. рублей, — пояснил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий. — При этом уменьшается на 21 495 рублей и устанавливается в размере 101 504 рубля финансирование для объекта "Благоустройство озелененной территории в границах ул. Кижеватова — Южная магистраль, прилегающей к реке Лошица, с обустройством мест для рекреации, туризма и создание экологической тропы" в связи с уточнением фактически затраченных средств на выполнение проектных работ».

Также в связи с уточнением стоимости работ по итогам проведенных тендеров на 1 млн рублей уменьшилось финансирование комплекса мероприятий по обращению с грунтом, зараженным семенами инвазивных растений, на территории ЖК «Минск Мир». Общий объем необходимых для этих работ средств составит 1,5 млн рублей.