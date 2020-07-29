«Золотой» флагшток в Гомеле построят не за бюджетные деньги

На гомельской площади Ленина собирались установить новый флагшток стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Горожане массово возмутились высокой ценой строительства, и в мае с площади убрали технику и демонтировали уже установленные сваи.

Источник: «Пошукi старога Гомеля»

Вчера, 28 июля, городским активистам стало известно, что скандальный объект все-таки возведут, сообщает flagshtok.info . На встречу с председателем Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Дмитрием Гайкевичем попал инженер-строитель Станислав Слепухин. Его интересовал вопрос по поводу строительства флагштока в Гомеле.

Дмитрий Гайкевич рассказал, что идея о возведении 60-метрового флагштока никуда не делась. В данный момент на площади уже заменены инженерные коммуникации теплотрассы. Сейчас власти ожидают согласования документов в Министерстве культуры. После одобрения строительство будет продолжено.

Председатель Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома пояснил, что данный проект очень важен, так как флагшток будет демонстрировать государственную символику. На счет финансирования объекта, чиновник ответил, что проект будет реализован не за бюджетные средства. Кто будет платить за проект, Гайкевич не уточнил.