За минувшие сутки в Беларуси вновь зафиксирован прирост заразившихся коронавирусом

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 67 518 (+152 за последние сутки), скончалось 548 человек (+5), сообщило Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки прирост инфицированных увеличился — в предыдущие сутки было 115 новых случаев и пять смертей.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 61 442 пациента (за последние сутки 773). Таким образом, излечился 91% заболевших. Проведено 1 278 583 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 8501.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.