Российское посольство не уведомляли о задержании граждан РФ в Беларуси

Дипломатическое представительство Российской Федерации в Минске не уведомляли о задержании граждан РФ на белорусской территории, сообщается в «Твиттере» посольства.

«Посольство не получало официального уведомления о задержании российских граждан на территории РБ. Запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси», — говорится в сообщении.

Государственное агентство БелТА сообщило, что в ночь на 29 июля сотрудниками правоохранительных органов Беларуси задержаны под Минском 32 гражданина России, как утверждается, боевики так называемой частной военной компании Вагнера. Еще один человек был обнаружен и задержан на юге Беларуси. В сообщении агентства приводятся их имена и фамилии.

«Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании, — говорится в сообщении информагентства. — При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин».

По прибытии в Минск в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц столицы и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

«По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка», — сообщает госагентство.