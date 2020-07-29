Захар Прилепин о задержанных бойцах ЧВК: они двигались по своим маршрутам, никакая Белоруссия им не нужна

Спецслужбы Беларуси отлично знали о присутствии на их территории бойцов ЧВК Вагнер. Об этом заявил российский писатель Захар Прилепин, который в списке задержанных в Минске нашел несколько фамилий бойцов из его батальона, принимавшего участие в боевых действиях в Украине на стороне ДНР.

«То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР, воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны», — написал Прилепин в своем «Фейсбуке».

По его мнению, «тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история — хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, и никакая Белоруссия им не нужна».

«То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю зачем они всё это затеяли», — отметил Прилепин.

Он считает, что «если белорусское руководство начнет эту историю использовать в своих целях — это, конечно, нелепо будет выглядеть».

Напомним, в сообщении государственного агентства БЕЛТА утверждается, что на территорию Беларуси прибыло более 200 боевиков «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».