Лукашенко поручил обратиться в структуры РФ, «чтобы они объяснили, что происходит»

О ситуации в связи с задержанием в Беларуси представителей иностранной частной военной компании доложили Александру Лукашенко на срочном совещании с членами Совета безопасности.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как сообщалось ранее, этой ночью было задержано 33 гражданина России, которых правоохранительные органы называют боевиками ЧВК Вагнера. Также отмечалось, что в Беларусь прибыло более 200 боевиков «для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании».

Эти события Лукашенко назвал «чрезвычайным происшествием».

«Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было всё предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

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Кроме того, официальный лидер поручил своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт «обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали».

«Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — сказал Лукашенко.