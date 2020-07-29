Срок содержания Сергея Тихановского под стражей продлен до 29 сентября

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Срок содержания видеоблогера Сергея Тихановского под стражей продлен на два месяца, до 29 сентября, сообщила на своей странице в «Фейсбуке» его супруга, кандидат в президенты Светлана Тихановская.

«Друзья, Сергею продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. К сожалению, для нас это не стало неожиданностью. Но это не выбило его из колеи. Он мой герой!» — написала Тихановская.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение супруги кандидатом в президенты. Это произошло после инцидента с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. 4 июня во время ночного обыска на даче у матери Тихановского было найдено 900 тыс. долларов.

Организация «Международная амнистия» признала Тихановского узником совести.
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Тэги: уголовное дело дело Тихановского Персона: Сергей Тихановский

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