Фигуранта «дела Тихановского» Вергилия Ушака выпустили из СИЗО спустя два месяца после заключения под стражу

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Фигуранта так называемого дела Тихановского Вергилия Ушака вечером 29 июля выпустили из следственного изолятора № 1 в Минске, сообщает правозащитный сайт «Весна» со ссылкой на его невесту.

Правозащитники выясняют, в каком статусе сейчас находится Ушак. Ранее ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Вергилия Ушака задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской — супруги популярного видеоблогера Сергея Тихановского. Последний, а также еще около 15 человек были задержаны во время этой предвыборной акции. Задержания были проведены после инцидента с участием милиционеров, один из которых упал. Инцидент был снят на видео, на которого очевидно, что его спровоцировала неизвестная женщина.

8 июня Тихановскому, Ушаку и еще шестерым гражданам было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК, о чем на следующий день сообщила пресс-служба Следственного комитета. 9 июня правозащитное сообщество Беларуси признало всех их политическими заключенными, а международная правозащитная организация Amnesty International — узниками совести.

Впоследствии число задержанных по «делу Тихановского» превысило два десятка человек. По информации правозащитников, под стражей в рамках уголовных дел, связанных с инцидентом в Гродно, остаются 16 граждан: Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, Дмитрий Фурманов, Артем Саков, Александр Аранович, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, Николай Статкевич, Сергей Спарыш и Дмитрий Попов.
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Тэги: дело Тихановского белорусская оппозиция Персона: Вергилий Ушак Город: Минск

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