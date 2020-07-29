Госпогранкомитет усилит контроль границы с Россией

В связи с задержанием 32 российских наемников из т.н. частной военной компании Вагнера Госпогранкомитет Беларуси усилит контроль границы с Россией, сообщил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков по итогам прошедшего вечером 29 июля срочного совещания этого органа власти под руководством Александра Лукашенко.

«Это, ну, такой очень неприятный факт, который не подтвержден Российской Федерацией, потому что если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компанией, тем более через территорию Республики Беларусь, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные разъяснения, пояснения и все остальное. Потому что это такой вопрос очень серьезный», — сказал Равков, фрагмент интервью которого узкому кругу журналистов был показан в эфире телеканала ОНТ .

«Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ мы такой информации ни по одной другой структуре не получали, — отметил Равков. — Поэтому на сегодняшний день главой государств поставлен ряд задач для элементов системы обеспечения национальной безопасности».

«Это будет работа Министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации, и Украины для дачи каких-то пояснений и для обсуждения этих вопросов. Потому что уже сейчас, по имеющейся информации, результатам опроса этих людей, в пределах 14 человек — это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы в Донбассе (видимо, речь об украинском сайте «Миротворец», в базу которого вносятся сепаратисты и иные лица, несущие угрозу национальной безопасности. — ред.). Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», — сообщил госсекретарь Совбеза.

По его словам, вся последующая информация будет своевременно доводиться до общественности.