«Минскводоканал» разрешил столичным рестораторам не оплачивать некачественную воду за четыре дня в июне

В ответ на обращение Ассоциации рестораторов Беларуси в «Минскводоканал» столичным владельцам ресторанов разрешили не оплачивать воду за четыре дня (24—27 июня), сообщила пресс-служба ассоциации.

Как следует из письма УП «Минсководоканал», каждый ресторан может обратиться с запросом о пересмотре начислений за оказанные в период с 24 по 27 июня 2020 года услуги водоснабжения с недостатками.

Запросы всех обратившихся будут удовлетворены при условии нахождения абонента в зоне влияния поверхностных источников исходя из среднесуточного потребления воды и сброса сточных вод на основании акта расхода воды.

Юрист ассоциации Марина Елсукова отметила: «Помимо перерасчета оплаты за воду можно требовать в претензионном (досудебном) порядке возмещения ущерба. Например, за вышедшую из строя из-за некачественной воды кофемашину. Сумма ущерба должна быть подтверждена соответствующими документами. Если "Минсководоканал" будет не согласен с претензией, то рестораны имеют право взыскивать ущерб в судебном порядке. Задача эта чрезвычайно сложная, но в некоторых случаях возможно добиться компенсации».

Как сообщалось, жители столичных районов, где возникла проблема с водой, не платили за нее по итогам всего июня. Соответствующее решение Мингорисполком принял 2 июля. «Минскводоканал» передал в расчетно-справочные центры списки адресов, по которым не начислена плата. Это жилые дома Фрунзенского, Московского и часть домов в других районах столицы, потребители которых не могли использовать питьевую воду в связи со сбоями в работе системы центрального водоснабжения.

Проблема с качеством водопроводной воды возникла в столице 24 июня. Жители Фрунзенского и Московского районов стали жаловаться на едкий запах из водопровода. Использовать воду было невозможно. «Минскводоканал» проводил промывку магистральных систем водоснабжения.

В тот же день Минский городской центр гигиены и эпидемиологии взял пробы воды из системы централизованного питьевого водоснабжения названных районов. Было установлено несоответствие питьевой воды санитарным нормам, но жителям об этом стало известно лишь через сутки.

В нескольких районах города был организован подвоз воды автоцистернами, продлен режим работы трех питьевых фонтанов, которые снабжаются из подземных водоисточников. Местные жители были вынуждены стоять за водой в длинных очередях. За сутки скорая медпомощь выезжала к 15 пациентам, которые связывали ухудшение своего состояния с использованием некачественной воды.

Генпрокуратура сообщила, что «в связи с многочисленными обращениями граждан» проводится «проверка исполнения законодательства о питьевом водоснабжении».

Проблему с некачественной водой городские службы пытались решить в течение 25 и 26 июня. 27 июня был снят запрет на использование воды во Фрунзенском и Московском районах столицы.

По факту поступления некачественной воды в водопровод Минска возбуждено уголовное дело. По предварительной информации Следственного комитета, поступление небезвредной по химическому составу воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций.